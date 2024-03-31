العراق يأمل في الاتفاق قريبا مع إقليم كردستان على آلية لإنتاج النفط وتصديره عبر تركيا
المفاوضات جارية من أجل تكييف العقود الموقعة بما يتلاءم مع الموازنة العراقية والدستور
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قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إنه يأمل في التوصل قريبا مع إقليم كردستان إلى آلية لإنتاج النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.
وأضاف عبد الغني في مقابلة مع تلفزيون العهد العراقي، اليوم الأحد، أن تصدير النفط الخام عبر تركيا يعتمد على ما ينتجه إقليم كردستان، موضحا أن المفاوضات جارية مع الإقليم "من أجل تكييف العقود الموقعة من قبل الشركات المنتجة بما يتلاءم مع الموازنة العراقية والدستور العراقي".
وأوضح "إلى الآن لم نتوصل لنتائج نهائية... نأمل في الفترة القريبة التوصل إلى آلية لإنتاج النفط وتصديره من خلال ميناء جيهان"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
كانت تركيا أوقفت في مارس/ آذار 2023 تدفق النفط من شمال العراق عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية ضد أنقرة في قضية تحكيم تتعلق بالسماح لإقليم كردستان بتصدير النفط دون إذن من الحكومة المركزية في بغداد.
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