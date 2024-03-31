اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حقل نفط في أربيل (رويترز) كردستان
حقل نفط في أربيل كردستان
اقتصاد العراق

العراق يأمل في الاتفاق قريبا مع إقليم كردستان على آلية لإنتاج النفط وتصديره عبر تركيا

المفاوضات جارية من أجل تكييف العقود الموقعة بما يتلاءم مع الموازنة العراقية والدستور

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إنه يأمل في التوصل قريبا مع إقليم كردستان إلى آلية لإنتاج النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.

وأضاف عبد الغني في مقابلة مع تلفزيون العهد العراقي، اليوم الأحد، أن تصدير النفط الخام عبر تركيا يعتمد على ما ينتجه إقليم كردستان، موضحا أن المفاوضات جارية مع الإقليم "من أجل تكييف العقود الموقعة من قبل الشركات المنتجة بما يتلاءم مع الموازنة العراقية والدستور العراقي".

وأوضح "إلى الآن لم نتوصل لنتائج نهائية... نأمل في الفترة القريبة التوصل إلى آلية لإنتاج النفط وتصديره من خلال ميناء جيهان"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

بعد اعفاءات واشنطن.. العراق يوقع عقد استيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات اقتصاد اقتصاد العراق بعد اعفاءات واشنطن.. العراق يوقع عقد استيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات

كانت تركيا أوقفت في مارس/ آذار 2023 تدفق النفط من شمال العراق عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية ضد أنقرة في قضية تحكيم تتعلق بالسماح لإقليم كردستان بتصدير النفط دون إذن من الحكومة المركزية في بغداد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الداخلية العراقية تنفي إلقاء القبض على قاتل البلوجر المثيرة للجدل "أم فهد" الداخلية العراقية تنفي إلقاء القبض على قاتل البلوجر المثيرة للجدل "أم فهد"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط