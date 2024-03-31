العراق يوقع مذكرة تفاهم مع "سيمنز إنرجي" و"شلمبرجير" لمعالجة الغاز المصاحب

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قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار ومعالجة الغاز المصاحب من الحقول النفطية.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن المشروع يهدف لتزويد محطات الكهرباء بالغاز.

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ونقل البيان عن وزير النفط حيان عبد الغني قوله إن الوزارة تهدف من خلال المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية، بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات.

وأشار إلى توقيع مذكرة أخرى من قبل شركة سيمنز مع وزارة الكهرباء دعما لقطاع الطاقة.