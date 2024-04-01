أدنوك تقلص صادرات خام زاكوم العلوي بعد تحويل الإمدادات لمصفاة تابعة لها

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أوضح متعاملون ومحللون وبيانات ملاحية أن صادرات خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد في مارس/آذار بعد أن حولت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المزيد من الإمدادات إلى مصفاة تابعة لها وعززت شحنات خام مربان الأخف.

وأدى تغيير درجات النفط في مصفاة الرويس التابعة لأدنوك إلى تقليص إمدادات الخام متوسط الحمضية في آسيا.

وقال أدي إمسيروفيتش مدير شركة سوراي كلين إنرجي "لقد استثمروا الكثير من الأموال على مدى ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع سنوات في تطوير الرويس لإنتاج خامات أثقل، لذا فمن المنطقي جدا التشغيل بزاكوم العلوي وبيع مربان".

وأضاف "برميل مقابل برميل، مربان يجلب المزيد من الإيرادات"، في إشارة إلى حصص الإنتاج التي وافقت عليها الإمارات كعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأحجمت أدنوك عن التعليق.

ووفقا لموقع الشركة، استثمرت أدنوك 3.5 مليار دولار في 2018 لتحديث مصفاتها البالغة طاقتها 837 ألف برميل يوميا لمعالجة ما يصل إلى 420 ألف برميل يوميا من الخام الأثقل والأكثر حمضية ومنه خام زاكوم العلوي.

ووفقا لمتعاملين، بدأت أدنوك شحن خام زاكوم العلوي إلى مصفاتها في سبتمبر أيلول، بكميات تراوحت بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط ومارس/آذار.

وأظهرت بيانات كبلر أن حصة خام زاكوم العلوي إلى الرويس بلغت 366 ألف برميل يوميا في مارس آذار، أو 40% من إجمالي الشحنات، ارتفاعا من 152 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط. وتتوقع ريستاد أن تبلغ صادرات زاكوم العلوي نحو 650 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، انخفاضا من متوسط شهري قدره 940 ألف برميل يوميا في 2023.

وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات زاكوم العلوي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة انخفضت بنحو 50% أو أكثر في مارس/آذار عنها قبل عام، بينما تراجعت الإمدادات إلى اليابان 13%.

وأخطرت أدنوك عملاءها في أواخر العام الماضي بتخفيض إمداداتهم من زاكوم العلوي لعام 2024 وعرضت استبدالها بخام مربان، وهو الخام الرئيسي لها.

وقال متعاملون إن مصافي التكرير الآسيوية لجأت إلى نفط بنفس الجودة من قطر والسعودية ليحل محل زاكوم العلوي لأن مربان له جودة أخف.

ورفعت أدنوك الأسبوع الماضي توقعاتها لصادرات مربان من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول إلى ما بين 1.631 مليون برميل يوميا و1.658 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات كبلر أن الصادرات بلغت متوسط 1.1 مليون برميل يوميا في 2023.

وقال أحد المتعاملين في سنغافورة إن القفزة في إمدادات مربان أثرت على الأسعار، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع زاكوم العلوي إلى نحو 10 سنتات للبرميل، مقابل فجوة معتادة تبلغ 80 سنتا.