النفط قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات

دقيقتان للقراءة

استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج "أوبك+" وهجمات على مصاف روسية إلى جانب بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 10 سنتات إلى 86.90 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى 83.14 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة، اليوم الاثنين، بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو/حزيران، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات الخام خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع الدول الأعضاء الأخرى في "أوبك+".

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.

كما تلقت الأسعار دعما بعد أن أظهر مسح رسمي للمصانع أمس الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في 6 أشهر في مارس/آذار، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.