بيانات: واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بأكثر من 7% في مارس
من المقرر أن تتلقى نحو 1.25 مليون برميل يوميا في أبريل
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أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن "إل.إس.إي.جي" وشركة كبلر للمعلومات أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بأكثر من 7% في مارس/آذار مقارنة بشهر فبراير/شباط إذ تسعى شركات التكرير لاقتناص النفط الرخيص.
وتستهلك المصافي في الهند النفط الروسي منذ توقف الغرب عن شراءه من موسكو وفرض عقوبات عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وتظهر البيانات أن روسيا ظلت أكبر مورد للنفط إلى الهند تليها العراق والسعودية.
ومن المتوقع أن تنخفض واردات الهند من النفط الروسي في الأشهر المقبلة بسبب التحديات التي تفرضها العقوبات.
ومن المقرر أن تتلقى البلاد نحو 1.25 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان، أي أقل بنحو 9% عن تدفقات مارس/آذار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
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