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روسيا نفط (آيستوك)
روسيا نفط (آيستوك)
نفط روسيا

بيانات: واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بأكثر من 7% في مارس

من المقرر أن تتلقى نحو 1.25 مليون برميل يوميا في أبريل

نيودلهي - رويترز 
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أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن "إل.إس.إي.جي" وشركة كبلر للمعلومات أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بأكثر من 7% في مارس/آذار مقارنة بشهر فبراير/شباط إذ تسعى شركات التكرير لاقتناص النفط الرخيص.

وتستهلك المصافي في الهند النفط الروسي منذ توقف الغرب عن شراءه من موسكو وفرض عقوبات عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتظهر البيانات أن روسيا ظلت أكبر مورد للنفط إلى الهند تليها العراق والسعودية.

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ومن المتوقع أن تنخفض واردات الهند من النفط الروسي في الأشهر المقبلة بسبب التحديات التي تفرضها العقوبات.

ومن المقرر أن تتلقى البلاد نحو 1.25 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان، أي أقل بنحو 9% عن تدفقات مارس/آذار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

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