صادرات إيران النفطية تسجل 35 مليار دولار في 12 شهرا
إجمالي حجم التجارة سجل نموا 2.6% على أساس سنوي إلى 153 مليار دولار
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ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية نقلا عن رئيس مصلحة الجمارك محمد رضواني فر قوله، اليوم الثلاثاء، إن صادرات إيران النفطية بلغت 35.8 مليار دولار في الشهور الاثني عشر حتى مارس/ آذار 2024.
ورغم إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على طهران في عام 2018، سمحت المشتريات الصينية من النفط الإيراني للبلاد بالحفاظ على تسجيل فائض في الميزان التجاري.
وقال رضواني إنه لولا صادرات النفط لسجلت إيران عجزا تجاريا قدره 16.8 مليار دولار، وفق "رويترز".
وأضاف أن إجمالي حجم التجارة سجل نموا 2.6% على أساس سنوي إلى 153 مليار دولار، منها 86.8 مليار دولار صادرات من إيران.
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