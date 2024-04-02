اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حقل غاز تابع لأرامكو السعودية
حقل غاز تابع لأرامكو السعودية
أرامكو

"أرامكو" و"سوناطراك" الجزائرية تخفضان سعر غاز البترول المسال في أبريل

أرامكو خفضت سعر البيع الرسمي للبروبان إلى 615 دولارا للطن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أبريل نيسان بما يتراوح بين 0.9% و3.1% مقارنة بشهر مارس آذار بسبب تراجع الطلب.

وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أبريل/ نيسان 15 دولارا إلى 615 دولارا للطن، بينما انخفض سعر البيع الرسمي للبيوتان 20 دولارا ليصل إلى 620 دولارا للطن.

والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان، وفق "رويترز".

مسؤول تنفيذي: إنتاج "أرامكو" من الغاز سيزداد 60% حتى 2030 طاقة أرامكو مسؤول تنفيذي: إنتاج "أرامكو" من الغاز سيزداد 60% حتى 2030

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

وخفضت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر أبريل نيسان بالنسبة للبروبان بواقع خمسة دولارات للطن إلى 535 دولارا، وبالنسبة للبيوتان بواقع عشرة دولارات للطن ليصل إلى 570 دولارا.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط