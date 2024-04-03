أميركا تلغي خطة لإعادة ملء مخزوناتها النفطية الاستراتيجية بسبب الأسعار

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ألغت الإدارة الأميركية آخر خطة لإعادة ملء المخزونات البترولية الاستراتيجية بسبب ارتفاع أسعار النفط.

واستهدفت الخطة التي أعلنت منتصف مارس الماضي شراء 3 ملايين برميل من النفط لمصلحة الاحتياطي الاستراتيجي (SPR) في لويزيانا على أن تسلّم في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وكانت إدارة بايدن تهدف لإعادة ملء المخزونات بسعر 79 دولاراً للبرميل لكنها اشترت فعلياً 2.8 مليون برميل بمتوسط سعر 81 دولاراً للبرميل في آخر عملية إعادة ملء الشهر الماضي.

وتعمل وزارة الطاقة الأميركية على إعادة ملء المخزونات بعد وصولها إلى أدنى مستوى في 40 عاماً نتيجة سحب 180مليون برميل منها إثر اندلاع الحرب الأوكرانية.

وبلغ المستوى الحالي للمخزونات البترولية الأميركية 363 مليون برميل هبوطاً من 600 مليون في 2022.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وتصاعد التوتر الجيوسياسي إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 20 سنتا، بما يعادل 0.22%، إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو/أيار 11 سنتا، أو 0.13%، إلى 85.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 5:59 بتوقيت غرينتش.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر/تشرين الأول في اليوم السابق، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.