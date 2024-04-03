اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
محطة وقود في الأردن
محطة وقود في الأردن
اقتصاد الأردن

محطات الوقود في الأردن تطبق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

الزيادة الجديدة تضمنت رفع سعر بيع بنزين أوكتان 95 ليصبح 1175 فلسا للتر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

طبقت محطات الوقود في أنحاء الأردن زيادة جديدة قررتها الحكومة في سعر بيع بنزين أوكتان 90 ليصبح 940 فلسا للتر بعد أن كان يباع بسعر 930 فلسا.

وتضمنت الزيادة الجديدة التي أعلنتها وزارة الطاقة رفع سعر بيع بنزين أوكتان 95 ليصبح 1175 فلسا للتر من 1170 فلسا في السابق.

وقال بيان أصدرته الوزارة إنه بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين انخفاض سعر الديزل بمقدار 10 فلسات للتر، وارتفاع سعر بنزين 90 بمقدار 10 فلسات وارتفاع سعر بنزين 95 بمقدار 5 فلسات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

بنك أوف أميركا يتوقع تراجع الين في حال عدم خفض "الفيدرالي" الفائدة  أسواق اقتصاد اليابان بنك أوف أميركا يتوقع تراجع الين في حال عدم خفض "الفيدرالي" الفائدة 

ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ويناهز دينها العام 47 مليار دولار وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز، أكدت تصنيفها الائتماني للأردن عند "b+/b" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.

وذكرت أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".

وتوقعت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن، كما توقعت أن يظل الدعم المالي الدولي للأردن قويا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط