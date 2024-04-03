محطات الوقود في الأردن تطبق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

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طبقت محطات الوقود في أنحاء الأردن زيادة جديدة قررتها الحكومة في سعر بيع بنزين أوكتان 90 ليصبح 940 فلسا للتر بعد أن كان يباع بسعر 930 فلسا.

وتضمنت الزيادة الجديدة التي أعلنتها وزارة الطاقة رفع سعر بيع بنزين أوكتان 95 ليصبح 1175 فلسا للتر من 1170 فلسا في السابق.

وقال بيان أصدرته الوزارة إنه بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين انخفاض سعر الديزل بمقدار 10 فلسات للتر، وارتفاع سعر بنزين 90 بمقدار 10 فلسات وارتفاع سعر بنزين 95 بمقدار 5 فلسات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ويناهز دينها العام 47 مليار دولار وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز، أكدت تصنيفها الائتماني للأردن عند "b+/b" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.

وذكرت أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".

وتوقعت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن، كما توقعت أن يظل الدعم المالي الدولي للأردن قويا.