نوفاك: روسيا تفي بكامل التزاماتها في "أوبك+"
وزراء "أوبك+" يبقون مستويات إنتاج النفط بدون تغيير
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن بلاده تفي بكامل التزاماتها بخفض إمدادات النفط في إطار اتفاق تحالف "أوبك+".
جاءت تصريحاته بعد اجتماع لوزراء "أوبك+" أبقى على سياسة إنتاج النفط من دون تغيير. وأكد الاجتماع ضرورة عمل بعض الدول على تعزيز التزامها بتخفيضات الإنتاج، وهو قرار دفع أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر عند نحو 90 دولارا للبرميل.
وقال نوفاك إن الدول المشاركة في "أوبك+" أثبتت ارتفاع مستوى التزامها بتخفيضات الإنتاج.
وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنها ستخفض إنتاجها وصادراتها من النفط بكمية إضافية مقدارها 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام بالتنسيق مع بعض دول "أوبك+".
وأضاف نوفاك في تصريحات بثها التلفزيون "روسيا تفي بالتزاماتها بالكامل".
وقال أيضا إن السبل التي تهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط تؤتي ثمارها وإن أوبك+ ستتخذ قرارات لضمان استقرار سوق النفط العالمية.
ولدى سؤاله عن التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط رد نوفاك بالقول "ناقشنا الوضع في السوق بشكل عام والعوامل التي تؤثر، من خلال هذه الطريقة أو بطرق أخرى، على التوازن بين المعروض والطلب بما في ذلك النمو الاقتصادي".
وأضاف "بالطبع يشمل ذلك العوامل المؤثرة التي نراها في الشرق الأوسط.. التوتر له تأثير على السوق... أسعار النفط زادت إلى 89 دولارا للبرميل اليوم".
وزادت أسعار الخام من مكاسبها اليوم الأربعاء، إذ يخشى المستثمرون من مخاطر تتعلق بالإمدادات بسبب هجمات أوكرانية على مصاف روسية وبسبب التصعيد المحتمل في صراع الشرق الأوسط.
-
خبير للعربية: "سام ألتمان" يتفرغ لإدارة خطط توسع " أوبن إيه آي"خرج من إدارة صندوق يستثمر 175 مليون دولار في الشركات الناشئة غداء عمل
-
"ساما" يرخص لـ "فندينق سوق" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدينإجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين يبلغ 10 شركات شركات
-
"TSMC" لصناعة أشباه الموصلات تخلي خطوط الإنتاج بعد زلزال تايوانالحادث أثار مخاوف بشأن الاعتماد على تايوان في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة شركات