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أوبك بلس

وزير النفط الكويتي يشدد على ضرورة التزام أعضاء أوبك+ بحصص الإنتاج

أرجعه لضمان توازن أسواق الخام

دبي - العربية.نت
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شدد وزير النفط الكويتي، عماد العتيقي، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام أعضاء "أوبك+" بحصصهم المقررة للإنتاج لتحقيق التوازن في السوق النفطية.

وقال العتيقي في بيان صادر عن وزارته بعد مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في "أوبك+"، إن قرارات "أوبك+" استباقية واحترازية لحماية الأسواق النفطية.

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وأوضح أن "أوبك+ تتابع عن كثب التطورات في السوق النفطية وتتخذ ما يناسب من إجراءات تضمن توازن السوق"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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كما أكد العتيقي أن قرار بلاده بتمديد خفض إنتاجها الطوعي من النفط البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ساهم في دعم الأسواق النفطية واستقرارها.

وأوضح أن ذلك يتم بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في تحالف أوبك+، ليستمر إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا، حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بكافة القرارات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور أوبك+ "الرائد" بتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة من الدول الأعضاء.

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