العراق يعكف على تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "نفط واسط"

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قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال، اليوم الخميس، إن وزارته تعكف على تأسيس شركة نفط جديدة تحت اسم شركة نفط واسط.

ونقل بيان لوزارة النفط عن عبد الغني قوله، إنه تمت دعوة الشركات المتخصصة للمشاركة في الفرص الاستثمارية لبناء مصفاة واسط الاستثمارية.

وأضاف عبد الغني خلال زيارة للمحافظة أن العراق دعا الشركات العالمية لتطوير ثلاثة حقول ورقعة استكشافية في المحافظة ضمن جولة التراخيص النفطية الخامسة المكملة وفق وكالة أنباء العالم العربي.

والعراق أحد كبار منتجي الخام وعضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).