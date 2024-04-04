تعطل خط الكهرباء الاحتياطي بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

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قالت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، اليوم الخميس، إن خط كهرباء احتياطيا يغذي المحطة التي تحتلها روسيا في أوكرانيا تعطل.

وذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجو أتوم) أن خط الكهرباء الرئيسي بقدرة 750 كيلوفولت، والذي أصلحه مهندسون أوكرانيون مؤخرا، لا يزال يعمل.

والمفاعلات الستة في محطة زابوريجيا، التي تسيطر عليها روسيا وتقع بالقرب من خط المواجهة في الحرب في أوكرانيا، ليست قيد التشغيل لكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على برودة موادها النووية ومنع وقوع حادث كارثي.

وقالت إدارة المحطة الخاضعة لموسكو على تيليغرام أنه يجري التحقيق في أسباب الانقطاع الذي لم يسبب أي تغيير في مستوى الإشعاع.

وأضافت أن المشكلة كانت في خط كهرباء "فيروسبلافنايا" الذي تبلغ قدرته 330 كيلو فولت، وهو خط احتياطي تم، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إصلاحه في منتصف الشهر الماضي بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وانقطع خط الكهرباء الرئيسي "دنيبروفسكا"، وهو بقدرة 750 كيلوفولت، لمدة خمس ساعات تقريبا في 22 مارس/ آذار، مما يسلط الضوء

على ما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "أخطار موجودة دائما على السلامة والأمن النوويين" جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات في أوقات مختلفة بقصف منشأة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا.