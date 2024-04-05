شركة إماراتية تعلن تدشين العمل بمنصتي رياح في بريطانيا بطاقة 1.4 غيغاوات

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أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية الإماراتية، اليوم الجمعة، تدشين العمل في منصتين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في المملكة المتحدة، قائلة إن القدرة المخطط لها في كل من المنصتين تصل إلى 1.4 غيغاوات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشركة قولها في بيان إن من المقرر تنفيذ مشروع منصتي نورفولك فانغارد الشرقية والغربية لطاقة الرياح على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث يتضمن منصتي تحويل شرقية وغربية بما في ذلك الإنشاءات البحرية.

وأشار البيان إلى أنه "في الجزء الأول من المشروع، سيتم استخدام منصة نورفولك فانغارد الغربية لنقل الطاقة الكهربائية بكفاءة من توربينات الرياح البحرية إلى البر الرئيسي، كما ستتم عمليات التصنيع الرئيسية على مدار العام في ساحة الأحواض الجافة العالمية"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت شركة الأحواض الجافة العالمية قد أبرمت اتفاقية التزام مسبق مع شركة (آكر سوليوشنز) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتسليم منصتي نورفولك فانغارد الشرقية والغربية، وخلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين تم التوقيع على الاتفاقيتين النهائيتين للمشروع.

وتقع منصتا نورفولك فانغارد الغربية والشرقية في جنوب بحر الشمال، على مسافة تتراوح بين 50 و80 كيلومترا من ساحل نورفولك في شرق إنجلترا، وستساهمان إلى حد كبير في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، بحسب الوكالة.