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أدنوك

"أدنوك" تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان في مايو عند 84.52 دولار للبرميل

ارتفاعاً من سعر البيع الرسمي لشهر أبريل البالغ 80.99 دولار

دبي - العربية.نت
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الجمعة، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر مايو/أيار عند 84.52 دولار للبرميل، ارتفاعا من سعر البيع الرسمي لشهر أبريل/نيسان البالغ 80.99 دولار، وفقا لـ "رويترز".

جدير بالذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قالت إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر أبريل/نيسان عند 80.99 دولار للبرميل، ارتفاعا من سعر البيع الرسمي لشهر مارس/آذار البالغ 79.06 دولار.

ورجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، يوم الخميس، تراجع سعر خام برنت من 89 دولارا للبرميل حاليا إلى 75 دولارا بنهاية العام الجاري، وأن يواصل الانخفاض إلى 70 دولارا بنهاية العام المقبل.

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وقالت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في تقرير لها، إنه من المتوقع أن يؤدي تقليص منتظر لتخفيضات إنتاج "أوبك+" إلى جانب تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام إلى أن تسجل السوق فائضا بحلول نهاية العام الجاري وأن يستمر هذا الفائض حتى العام 2025.

وأشارت إلى أنه بعد تمديد تخفيضات الإنتاج في مارس/آذار، فإنها ترى أن "أوبك+" ستعدل مسارها اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران وترفع الإنتاج تدريجيا، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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