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وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (المصدر - واع)
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني
اقتصاد العراق

وزير النفط: إنتاج العراق من الغاز الطبيعي وصل إلى 3.2 مليار قدم مكعبة قياسية

حيان: نقترب من الوصول لطاقة إنتاجية 5 ملايين برميل نفط يوميا

دبي - العربية.نت
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قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أمس الجمعة إن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي وصل إلى 3.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا.

وأضاف الوزير: "نستثمر حالياً 62% من كميات الغاز بالبلاد ونتحرك لاستثمار ما تبقى"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية وضعت منذ بداية تشكيلها هدف إيقاف حرق الغاز على قمة أولوياتها.

وأكد الوزير على اقتراب بلاده من الوصول لطاقة إنتاج تصل إلى 5 ملايين برميل من النفط يوميا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

العراق يعكف على تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "نفط واسط" طاقة نفط العراق يعكف على تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "نفط واسط"

ويوم الخميس، قال وزير النفط العراقي، إن وزارته تعكف على تأسيس شركة نفط جديدة تحت اسم شركة نفط واسط.

ونقل بيان لوزارة النفط عن عبد الغني قوله، إنه تمت دعوة الشركات المتخصصة للمشاركة في الفرص الاستثمارية لبناء مصفاة واسط الاستثمارية.

وأضاف عبد الغني خلال زيارة للمحافظة أن العراق دعا الشركات العالمية لتطوير ثلاثة حقول ورقعة استكشافية في المحافظة ضمن جولة التراخيص النفطية الخامسة المكملة وفق وكالة أنباء العالم العربي.

والعراق أحد كبار منتجي الخام وعضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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