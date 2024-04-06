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خزانات نفط في روسيا (رويترز) مناسبة
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أسعار النفط

"غازبروم" الروسية تتوقع تداول النفط هذا العام بين 80 إلى 100 دولار للبرميل

رئيس "غازبروم" يرى السعر الحالي عادل والسوق متوازنة ولا يوجد نقص في الطلب

دبي - العربية.نت
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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، ألكسندر ديوكوف، أن الشركة تتوقع أن يتقلب سعر النفط هذا العام في حدود 80 دولارا إلى 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن السعر الحالي عادل، والسوق متوازنة، ولا يوجد نقص في الطلب.

وقال ديوكوف للصحافيين، اليوم الجمعة: "من المرجح أن يكون السعر هذا العام في حدود 80 دولارا إلى 100 دولار للبرميل، ولكن، ذلك يعتمد على عدد كبير من العوامل، في الوقت الحالي، السوق متوازن، ولا نرى نقصا ًفي النفط في السوق".

وأضاف ديوكوف: "أسواق النفط متوازنة اليوم، من المؤكد أن الوضع الجيوسياسي الصعب في الشرق الأوسط له بعض التأثير على الأسعار، ولكن بشكل عام، السعر عادل لهذا اليوم"، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

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كان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد صرح في 3 مارس، أن روسيا ستخفض إنتاج النفط في يونيو إلى 9 ملايين برميل يومياً، مؤكداً أن روسيا ستخفض إنتاج وصادرات النفط في الربع الثاني، وسطياً كل ثلاثة أشهر بمقدار 471 ألف برميل يومياً، كجزء من التزاماتها الطوعية ضمن تحالف "أوبك +".

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