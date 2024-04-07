اندلاع حريق في منصة بحرية لشركة "بيميكس" المكسيكية للطاقة

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قالت شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس، أمس السبت، إن حريقاً اندلع في إحدى منصاتها في خليج المكسيك.
وأضافت الشركة في بيان أنها تمكنت من احتواء الحريق بعد أن لجأت إلى تفعيل خطط الطوارئ.
وتسبب الحادث تسبب في إصابة تسعة عمال منهم اثنان من موظفيها والسبعة من شركات أخرى. وقالت إنه لا توجد أي إصابات خطيرة.
واندلع الحريق في جزء من منصة "أكال بي" حيث توجد خطوط أنابيب الغاز.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطت على ما يبدو من قارب كان على مقربة من المنصة وجرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من منشآت النفط والغاز.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المحتوى.
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