مسؤول: دراسة مشاريع جديدة لتقوية الشبكة الكهربائية لدول الخليج

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قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، إن الهيئة لديها ثلاثة مشاريع رئيسية تتجاوز تكلفتها مليار دولار، إضافة إلى مشروع الربط مع العراق والذي تصل تكلفته 280 مليون دولار.

وأضاف الإبراهيم أن هناك مشاريع جديدة قيد الدراسة لتقوية الشبكة الداخلية لدول مجلس التعاون، وتوسعة الربط مع البحرين، وقطر، إذ يتم حاليا بحث تلك المشاريع من قبل اللجان المختصة.

وأوضح أن الهيئة تدخل حاليا في مرحلة جديدة من مراحل عملها وهي التوسع الداخلي بين أنظمة دول مجلس التعاون، متوقعا أن تشهد الأعوام الخمسة المقبلة مجموعة أو حزمة من المشاريع الكبيرة مجموعها يقارب ملياري 2 مليار دولار من استثمارات الهيئة، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وأفاد "ماضون حاليا في تطبيق نموذج جديد للتمويل يتمثل في الإقتراض من صناديق التنمية المحلية والخليجية، إضافة إلى المصارف التجارية وفق أفضل المعايير والعروض التي ستحصل عليها الهيئة، هو ما يوفر النموذج المالي الأمثل للهيئة الذي تم إقراره في 2022".