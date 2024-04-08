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أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط

العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من دولارين إلى 88.95 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
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قلصت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، من خسائرها التي تكبدتها مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.74 دولارا ، أو 0.8% إلى 90.43 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.69 دولارا ، أو 0.79% إلى 86.22 دولار للبرميل.

وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط، والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 %الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الأحد إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ مع إيران، بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل قادة عسكريين إيرانيين في الأول من أبريل/ نيسان.

ورفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيا مع التوقعات.

وقالت شركة بيكر هيوز وهي واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم في تقريرها يوم الجمعة إن منصات النفط الأميركية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2022.

وقال مدير عام تسويق النفط والغاز في وزارة الطاقة العمانية سابقاً، علي الريامي، في مقابلة مع "العربية Business" "إذا استمر شح المعروض الحالي من النفط، فلا أحد يستبعد وصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأخير من 2024".

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