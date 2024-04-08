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ليبيا تحدد سعر البيع الرسمي لخام السدر في أبريل بأقل 55 سنتا من برنت المؤرخ

انخفاضا من خصم قدره 10 سنتات على خام القياس العالمي لشهر مارس

دبي - العربية Business
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أظهرت قائمة أسعار قدمها مصدر في قطاع النفط أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية خفضت سعر البيع الرسمي لخام السدر بشكل طفيف في أبريل/نيسان.

وحددت المؤسسة سعر خام السدر بأقل 55 سنتا من برنت المؤرخ في أبريل/نيسان انخفاضا من خصم قدره عشرة سنتات على خام القياس العالمي لشهر مارس/آذار.

وحددت سعر البيع الرسمي لخام الشرارة بزيادة 20 سنتا للبرميل عن برنت المؤرخ بانخفاض 55 سنتا عن سعر مارس/آذار.

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