أبرز المخاوف التي تدفع أسعار النفط باتجاه 100 دولار

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تلقت أسعار النفط دعما هذا العام من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر التي أثرت بالدرجة الأولى على شحنات النفط المتوجهة إلى أوروبا والتي اضطرت لتحويل مسارها حول أفريقيا.

وتزداد المخاوف من شح المعروض في الأسواق مع الخطوة الأخيرة من المكسيك لخفض صادراتها النفطية الأمر الذي أدى إلى تراجع شحناتها من الخام في القارة الأميركية بـ 35% إلى أدنى مستوياتها منذ 2019.

"غولدمان ساكس" يبقي على توقعه لسعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل

وهناك مخاوف من عودة العقوبات الأميركية على فنزويلا التي ستؤثر أيضا على المعروض إلى جانب تمسك "أوبك بلس" بالتخفيضات التي أقرتها سابقا.

وقد أعادت ارتفاعات النفط الأسبوع الماضي إلى الذاكرة إمكانية وصول الأسعار إلى 100 دولار مجددا وهي مستويات لم يشهدها منذ صيف 2022 وهو ما يتوقعه بنك جي بي مورغان بحلول أغسطس المقبل.

ومن جانبها تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية الآن تراجع مخزونات النفط العالمية بـ900 ألف برميل يوميا هذا الربع.

وتأتي المخاوف من شح المعروض مع بيانات تظهر أن استخدامات قطاع التصنيع من الوقود ازدادت، ففي آسيا هوامش التكرير حاليا أعلى بـ50% عن المتوسط الموسمي لخمس سنوات.

كما تأتي المخاوف من شح المعروض قبيل موسم الرحلات البرية في الولايات المتحدة والتي يزداد فيها الطلب على الوقود.