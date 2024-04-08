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شركة تسويق النفط العراقية الحكومية سومو (المصدر: موقع الشركة على الإنترنت)
شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (المصدر: موقع الشركة على الإنترنت)
أسعار النفط

"سومو" تحدد سعر خام البصرة المتوسط لأوروبا في مايو بخصم 5.15 دولار للبرميل

حددت السعر الرسمي لأميركا الشمالية والجنوبية عند خصم 0.9 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
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حددت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط ​​لأوروبا في مايو عند خصم 5.15 دولار للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.

كما حددت "سومو" سعر خام البصرة المتوسط ​​لآسيا في مايو عند نفس المستوى مع متوسط عمان/دبي.

وقالت إن سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط ​​لأمريكا الشمالية والجنوبية لشهر مايو عند خصم 0.9 دولار للبرميل عن مؤشر آرجوس.

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