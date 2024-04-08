أسعار النفط
"سومو" تحدد سعر خام البصرة المتوسط لأوروبا في مايو بخصم 5.15 دولار للبرميل
حددت السعر الرسمي لأميركا الشمالية والجنوبية عند خصم 0.9 دولار للبرميل
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
حددت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لأوروبا في مايو عند خصم 5.15 دولار للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.
كما حددت "سومو" سعر خام البصرة المتوسط لآسيا في مايو عند نفس المستوى مع متوسط عمان/دبي.
وقالت إن سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لأمريكا الشمالية والجنوبية لشهر مايو عند خصم 0.9 دولار للبرميل عن مؤشر آرجوس.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أميركا تهدد الشركات والبنوك الصينية بفرض عقوبات لدعمها لروسيايلين: لا ينبغي تقديم دعم مادي للحرب التي تشنها روسيا شركات
-
خبير: القيمة السوقية للعملات المشفرة ستتجاوز 5 تريليونات دولار بنهاية 2024تترقب عملة بيتكوين حدث التنصيف خلال الشهر الجاري قصص اقتصادية
-
"لونيت" و"العليان المالية" يستحوذان على 49% من برج "آي سي دي بروكفيلد" في دبيبعض التقديرات تشير لتقييم البرج بنحو 1.5 مليار دولار الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية