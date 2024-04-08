"سومو" تحدد سعر خام البصرة المتوسط لأوروبا في مايو بخصم 5.15 دولار للبرميل

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حددت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط ​​لأوروبا في مايو عند خصم 5.15 دولار للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.

كما حددت "سومو" سعر خام البصرة المتوسط ​​لآسيا في مايو عند نفس المستوى مع متوسط عمان/دبي.

وقالت إن سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط ​​لأمريكا الشمالية والجنوبية لشهر مايو عند خصم 0.9 دولار للبرميل عن مؤشر آرجوس.