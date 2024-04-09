الإعلان عن اكتشاف هام بمجالي الغاز والمكثفات في ليبيا

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز حققت "اكتشافا هاما في مجالي الغاز والمكثفات" جنوب شرق حقل اللهيب.

واختبر البئر يوم السبت الماضي، وأظهرت نتائج اختبار الإنتاجية أن البئر يمكن أن ينتج 16.8 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز و626 برميلاً يومياً من النفط.

كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، قال الشهر الماضي إن إنتاج البلاد من النفط سيتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام المقبل متوقعا أن يصل إلى مليوني برميل يوميا خلال ثلاث سنوات.

ونقل بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن بن قدارة قوله إن ذلك يحتاج إلى الاستمرار في التدفقات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي العاشر للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد الدبيبة لمناقشة الملفات المعتمدة في جدول الأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وقال البيان إن الدبيبة، وهو أيضا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أكد ضرورة متابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا وفق الجداول الزمنية وضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات والمشروعات المنفذة، ومتابعة الشركات التابعة للمؤسسة خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستساهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية.