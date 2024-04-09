العراق يتوقع بدء تشغيل حقل الحلفاية خلال 3 أشهر.. طاقته 300 مليون قدم مكعب

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توقع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لمشروع حقل الحلفاية الغازي بطاقة 300 مليون قدم مكعبة يوميا خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية إن "هناك مشاريع لاستثمار الغاز في حقل الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعبة والذي وصل إلى المراحل الأخيرة للتشغيل التجريبي".

وأضاف "سيتم خلال شهرين أو الثلاثة أشهر تشغيل هذا المشروع وتوجيه الغاز إلى الشبكة الوطنية لتشغيل محطات الكهرباء"، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وقال الوزير "الكثير من المشاريع التي تم توقيعها وتفعيلها منها مشروع البصرة... ينفذ من قبل شركة غاز البصرة وهو بالشراكة بين شركة شل وشركة غاز الجنوب".

وأشار إلى توقيع عقد مع شركة توتال الفرنسية "الذي يعتبر من العقود الكبيرة للوزارة في استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعبة إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية وكذلك استخدام ماء البحر لأغراض الحقن المكمني الذي سيوفر خمسة ملايين برميل من مياه الأنهار لأغراض الزراعة والذي يعتبر من المشاريع الصديقة للبيئة".

وأوضح الوزير أن "هناك مشروعا آخر في الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعبة من الغاز، ينفذ من قبل إحدى الشركات الأميركية وهي شركة بيكرهيوز... هذا المشروع وصل إلى نسبة إنجاز تصل إلى 65% وسيتم خلال الربع الثالث من هذا العام تشغيله بطاقة جزئية تتجاوز 60 مليون قدم مكعبة، حيث سيتم استثمار الغاز من حقلي الناصرية والغراف".