"سوناطراك" و"توتال" توقعان مذكرة لتطوير منطقة "تيميمون"

1 دقيقة للقراءة

وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، مذكرة تفاهم تجسد رغبة الطرفين في تعزيز شراكتهما وتوسيع مجالات تعاونهما، حسب ما أفاد به أمس الاثنين، بيان لمجمع سوناطراك.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه المذكرة "تنخرط في مسعى تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى تقييم وتطوير موارد الطاقة بمنطقة الشمال الشرقي لتيميمون، وذلك اعتمادا على منشآت المعالجة القائمة بالمنطقة".

كما تهدف هذه المذكرة - يضيف البيان- إلى "وضع أطر التعاون بين الطرفين بغرض إبرام عقد محروقات في رقعة الاهتمام المحدد، وذلك في ظل القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات"، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية.

وتقوم كل من سوناطراك وتوتال إنرجيز" باستغلال الرقع التعاقدية المتواجدة بكل من تي. أف.تي اا و تي. أف. تي جنوب، تيميمون وبركين في إطار عقود الشراكة القائمة"، يضيف البيان.

يشار إلى أن سوناطراك وقعت الشهر الماضي بروتوكول اتفاق مع "إيني" الإيطالية و"إكوينور"، التي تتخذ من النرويج مقرا لها.

ووفقا لبيان أصدرته الشركة، حينها، فإن بروتوكول الاتفاق يهدف إلى تحديد إطار التعاون بين الأطراف من أجل إبرام عقود للمحروقات في المناطق ذات الاهتمام التي تم تحديدها في إن صالح وإن أمناس.