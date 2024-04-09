"فورتسكو" الأسترالية تتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات المغربية بمشروعات طاقة متجددة

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قالت شركة فورتسكو الأسترالية للتعدين، يوم الاثنين، إنها ستدخل في مشروع مشترك مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية لتوريد الهيدروجين الأخضر والأمونيا والأسمدة إلى المغرب وأوروبا والأسواق الدولية، حيث تتطلع شركة تعدين خام الحديد إلى التحول إلى قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء.

وتشمل الشراكة المتساوية لفورتسكو مع المكتب الشريف، منتج الأسمدة المغربي، تطويرا محتملا لمنشآت تصنيع ومركز بحث وتطوير في مراكش.

وقالت فورتسكو "هدف الشركاء هو توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا لاستخدامهما مصدرا للطاقة الخضراء وفي تصنيع أسمدة محايدة كربونيا وأخرى ذات خصائص معينة"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وكثفت الشركة الأسترالية بشكل كبير استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة في السنوات القليلة الماضية للاستفادة من التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء وإزالة الكربون.

ووافقت رابع أكبر شركة في العالم لتعدين خام الحديد في العالم في عام 2023 على استثمار نحو 750 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمشروعين للطاقة الخضراء ومشروع للصلب الأخضر.