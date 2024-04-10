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نفط روسيا

بيانات: الصين والهند أكبر المشترين لزيت الوقود الروسي المنقول بحرا في فبراير

إمدادات الوقود الروسي إلى الصين بلغت 700 ألف طن

موسكو - رويترز
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قال متعاملون وبيانات مجموعة بورصات لندن إن الصين والهند ظلتا الوجهتين الرئيسيتين للصادرات المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ الروسيين في فبراير/ شباط، مع مواصلة البلدين شراء المنتجين ليحلا محل النفط الخام جزئيا.

ومنذ أن دخل الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ في فبراير/ شباط 2023، أعادت روسيا توجيه قدر كبير من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ إلى مناطق أخرى، معظمها في آسيا.

وفي فبراير/ شباط الماضي، زادت الشحنات المباشرة من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ من الموانئ الروسية إلى الهند إلى نحو 700 ألف طن من نحو 460 ألف طن في يناير/ كانون الثاني، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن وتقديرات "رويترز".

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وبلغ إجمالي إمدادات الوقود من الموانئ الروسية إلى الصين في فبراير/ شباط 700 ألف طن، فضلا عن 630 ألف طن ذهبت إلى سنغافورة، ونحو 120 ألف طن إلى ماليزيا.

وانخفضت شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الموانئ الروسية إلى تركيا في فبراير/ شباط إلى نحو 215 ألف طن من 340 ألف طن في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي الصادرات الروسية المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ في فبراير/ شباط بنحو 9% على أساس شهري إلى 3.76 مليون طن، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

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