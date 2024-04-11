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خزانات نفط في روسيا (رويترز) مناسبة
خزانات نفط في روسيا (رويترز)
نفط روسيا

بيانات: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان

تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها النفطية المكررة

موسكو/دبي/سنغافورة – رويترز
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أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن روسيا بدأت تصدير وقود الديزل إلى السودان في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها النفطية المكررة بعد حظر فرضه الاتحاد الأوروبي.

ومنذ الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير/شباط 2023، تم تحويل إمدادات الديزل إلى البرازيل وتركيا ودول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى عمليات التحميل من سفينة إلى سفينة.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن ناقلتي وقود، هما بافو روك وكونجا، سلمتا في الإجمال نحو 70 ألف طن متري من الديزل الذي يحتوي على نسبة كبريت منخفضة للغاية إلى السودان بعد تحميلها في فبراير/شباط من ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق.

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وتظهر بيانات شحن أن تفريغ الشحنات تم في ميناء الخير في بورتسودان في الثاني والخامس من أبريل/نيسان.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن سفينة أخرى تحمل اسم ماربيلا صن تم تحميلها في مارس/آذار من ميناء فيسوتسك الروسي على بحر البلطيق، تتجه نحو بورتسودان ومن المفترض أن يتم تفريغها في 17 أبريل/نيسان.

ولم ترد وزارة النفط السودانية على طلب للتعليق.

وقال أحد المحللين إن السودان يحتاج إلى نحو 45 ألف برميل يوميا من الديزل (حوالي 6000 طن يوميا) لتلبية الطلب المحلي.

وتستورد البلاد ما بين 60 ألف إلى 70 ألف طن متري من الديزل شهريا، معظمها من السعودية والإمارات. وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن إجمالي وصول وقود الديزل إلى السودان بلغ حوالي 116 ألف طن متري في مارس/آذار.

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