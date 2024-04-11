تقرير: ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية

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ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 5.8 مليون برميل إلى 475.3 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل/نيسان، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بأن تصعد 2.4 مليون برميل.

وأردفت قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بواقع 170 ألف برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفض 115 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل/نيسان.

وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.3% خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 700 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 228.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع "رويترز" بأن تنخفض 1.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.7مليون برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.13 مليون برميل يوميا.