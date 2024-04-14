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THUMBNAIL_ ما سبب التراجع الضخم في صادرات إيران النفطية؟
حقل نفط إيراني
نفط

الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط من إيران في مارس

إجمالي واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم بلغ 11.1 مليون طن الشهر الماضي

سول - رويترز
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أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية أن سول لم تستورد النفط الخام من إيران في مارس/ آذار الماضي أو قبل عام.

وكشفت البيانات أن إجمالي واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم بلغ 11.1 مليون طن الشهر الماضي مقابل 12.5 مليون قبل عام.

ومن المنتظر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام للشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر.

وبيانات شركة النفط الكورية هي معيار القطاع لواردات البلاد من النفط.

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