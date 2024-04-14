الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط من إيران في مارس
إجمالي واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم بلغ 11.1 مليون طن الشهر الماضي
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية أن سول لم تستورد النفط الخام من إيران في مارس/ آذار الماضي أو قبل عام.
وكشفت البيانات أن إجمالي واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم بلغ 11.1 مليون طن الشهر الماضي مقابل 12.5 مليون قبل عام.
ومن المنتظر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام للشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر.
وبيانات شركة النفط الكورية هي معيار القطاع لواردات البلاد من النفط.
-
نفط ومنتجات روسية عالقة على ناقلات مستهدفة بعقوبات جديدة مرتبطة بإيرانالولايات المتحدة فرضت في الرابع من أبريل عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على شركة الشحن ... طاقة
-
خبير للعربية: الذهب والنفط الأكثر تأثراً بالتصعيد بين إيران وإسرائيلأكد أن المعدن الأصفر يتجاهل إشارات الفيدرالي قصص اقتصادية
-
صادرات إيران النفطية تسجل 35 مليار دولار في 12 شهراإجمالي حجم التجارة سجل نموا 2.6% على أساس سنوي إلى 153 مليار دولار طاقة