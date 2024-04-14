الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط من إيران في مارس

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أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية أن سول لم تستورد النفط الخام من إيران في مارس/ آذار الماضي أو قبل عام.

وكشفت البيانات أن إجمالي واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم بلغ 11.1 مليون طن الشهر الماضي مقابل 12.5 مليون قبل عام.

ومن المنتظر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام للشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر.

وبيانات شركة النفط الكورية هي معيار القطاع لواردات البلاد من النفط.