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الطاقة المتجددة

مصر تبدأ تنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية بمليار جنيه

تم إسناد تنفيذ المشروع لشركتي إنبي وبتروجيت بـ550 مليون جنيه

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الاثنين، عن تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1.05 مليار جنيه ممولة عبر منحة من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الوزارة في بيان صحافي أنه تم إسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية في مصفاة تكرير أسيوط بقدرة 10ميغاواط إلى تحالف شركتي إنبى وبتروجت، ذراعا قطاع البترول في مجالات التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والانشاءات، و من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغة تكلفته 550 مليون جنيه خلال 11 شهرا.

وأشارت إلى أن قطاع البترول يعمل حاليا على تنفيذ مشروع مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميغاواط بالشركة العامة للبترول بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه.

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وأوضحت الوزارة أن تمويل المشروعين سيتم من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "دعم إصلاح سياسات الطاقة" بدون تكلفة على قطاع البترول.

وذكرت الوزارة في البيان أن أهمية المشروعين تتجسد في المساهمة في إتاحة مصادر طاقة بديلة ومستدامة والإسهام في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء ومجابهة الزيادة في احتياجاتها وتوجيه الكميات التي يتم توفيرها لتلبية جزء من الطلب المنزلي والصناعي المتزايد علي الكهرباء، إلي جانب توفير استهلاك كميات من الوقود البترولي المستخدم في توليد الطاقة".

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