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وزير النفط الكويتي يبحث ضمان تلبية احتياجات العملاء من النفط الخام

خلال اجتماع مع قيادات مؤسسة البترول الكويتية

دبي - العربية.نت
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عقد وزير النفط الكويتي عماد محمد العتيقي اجتماعا الأحد مع قيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لبحث استمرار عمليات المؤسسة ضمانا لتوفير إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء في البلاد وتلبية احتياجات عملاء المؤسسة من النفط الخام والمشتقات البترولية.

وقالت مؤسسة البترول في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن وزير النفط استمع أيضا إلى شرح متكامل حول استعدادات المؤسسة وشركاتها التابعة لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد الأمني، وكذلك التدابير الاحترازية والإجراءات المتبعة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة لتأمين سلامة منشآتها والعاملين بها.

كانت المنطقة قد شهدت حالة من التوتر على مدى الأيام الماضية في ضوء هجوم جوي وصاروخي شنته إيران على إسرائيل ومخاوف من رد فعل إسرائيلي محتمل.

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