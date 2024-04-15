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FILE PHOTO: The logo of the Organization of the Petroleoum Exporting Countries (OPEC) is seen outside of OPEC's headquarters in Vienna, Austria April 9, 2020. REUTERS/Leonhard Foeger//File Photo
مقر منظمة أوبك في فيينا
أوبك

"أوبك" تتطلع لانضمام ناميبيا إليها مع استعدادها لبدء الإنتاج في 2030

اكتشافات نفطية في نامبيا تقدر بنحو 2.6 مليار برميل

لندن - رويترز
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قال مسؤول إفريقي يعمل في مجال النفط ومصادر أخرى لرويترز إن تحالف أوبك+ يتطلع إلى منح عضوية محتملة إلى ناميبيا في الوقت الذي يجري فيه وضع أساسات، بما يمكن أن يجعلها رابع أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا بحلول العقد المقبل.

وكانت أنغولا ودول أخرى قد أعلنت انسحابها في السنوات الماضية من التحالف المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.

وأعلنت "توتال إنرجيز" و"شل" عن اكتشافات نفطية في السنوات الماضية تقدر بنحو 2.6 مليار برميل، مما يمهد الطريق أمام الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية للتخطيط لبدء الإنتاج اعتبارا من 2030 تقريبا.

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وقالت المصادر إن التحالف يركز بصورة أساسية على انضمام ناميبيا إلى ميثاق التعاون، وهو التجمع الذي يشارك في حوار طويل المدى بشأن أسواق الطاقة. وانضمت البرازيل إلى الميثاق في يناير/ كانون الثاني.

قال إن.جيه أيوك، الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الإفريقية، إن منظمة أوبك، التي تشكل المجموعة الأساسية لأوبك+ مع روسيا وحلفاء آخرين، ترغب في منح ناميبيا العضوية الكاملة في نهاية الأمر، مضيفا أن الغرفة مشاركة في تسهيل المحادثات بين الجانبين.

وقال الأمين العام لأوبك هيثم الغيص في فبراير/ شباط إن المنظمة تجري محادثات مع عدة دول من أجل الانضمام إلى الميثاق من دون تسميتها.

وقال براناف جوشي من شركة (ريستاد إنرجي) لاستشارات الطاقة لـ"رويترز" إنه جرى اكتشاف نحو 2.6 مليار برميل من النفط في ناميبيا هذا العقد حتى الآن.

وأضاف أنه بناء على الاكتشافات الحالية تتطلع ناميبيا إلى الوصول إلى 700 ألف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول العقد المقبل.

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