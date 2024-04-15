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منصة نفط بحرية (istock)
منصة نفط بحرية (istock)
طاقة

"وكالة الطاقة": تصاعد التوتر بالشرق الأوسط يثير مخاطر التقلب في أسواق النفط

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين، إن تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر بفعل الهجمات الجوية التي شنتها إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية يثير مخاطر زيادة التقلب في أسواق النفط ويمثل تذكيرا جديدا بأهمية أمن الطاقة.

وأضافت الوكالة في نشرة إخبارية لها أن أسواق النفط العالمية تشهد بالفعل حالة من الشح حتى قبل الهجمات، مشيرة إلى أن تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط يركز الاهتمام على أمن الإمدادات وفقا لأحدث نسخة من التقرير الشهري للوكالة المعني بأسواق النفط، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

وقالت الوكالة إنها ستتابع كما هو الحال دائما التطورات عن كثب.

الذهب يصعد مع زيادة الطلب بفعل التوتر في الشرق الأوسط أسواق المال سعر الذهب الذهب يصعد مع زيادة الطلب بفعل التوتر في الشرق الأوسط

وأشارت إلى أن خام برنت تجاوز 90 دولارا للبرميل في وقت سابق من الشهر الجاري ليصل لأعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

وانخفضت أسعار النفط عند فتح الأسواق الآسيوية في وقت سابق اليوم الاثنين، مع تقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر في أعقاب هجوم إيراني على إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنه لم يسفر سوى عن أضرار محدودة.

وبحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو/حزيران 76 سنتا إلى 89.69 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار 82 سنتا إلى 84.84 دولار للبرميل.

وشمل الهجوم أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة وهو الأول الذي يستهدف إسرائيل من بلد آخر خلال أكثر من 30 عاما. وأثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.

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