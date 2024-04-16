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منشأة نفطية تابعة لشركة سينوبك الصينية
نفط

ارتفاع نشاط تكرير النفط في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر

سجلت عمليات التكرير خلال الشهر الماضي 63.78 مليون طن

دبي - العربية.نت
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ارتفع حجم عمليات تكرير النفط الخام في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر، وذلك برغبة الشركات في تكوين مخزون من المكررات النفطية قبل بدء عمليات الصيانة الموسمية للمصافي.

وبلغ إجمالي عمليات التكرير في الصين خلال الشهر الماضي 63.78 مليون طن، بما يعادل15.08مليون برميل يوميًا بزيادة نسبتها 1.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.

وخلال الشهر الماضي زاد الطلب على الوقود في الصين بنسبة 1% إلى 14.75 مليون برميل يوميًا، وهو أقل معدل نمو منذ ديسمبر 2022م، و يتراجع نشاط التكرير في الصين عادة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من كل عام بسبب عمليات الصيانة الدورية للمصافي وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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