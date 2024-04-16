مبيعات وقود السفن في الفجيرة تسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام

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أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات ارتفعت في مارس/آذار إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، بدعم من ارتفاع الطلب العالمي على التزود بالوقود في أعقاب اضطرابات الشحن بالبحر الأحمر.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس أن مبيعات مارس/آذار، باستثناء زيوت التشحيم، بلغت 700918 مترا مكعبا (نحو 694 ألف طن متري).

وارتفعت المبيعات في مارس/آذار 10.7% عن فبراير/شباط، و25.2% على أساس سنوي، وسجلت ارتفاعا على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي في 2024 بعد أن ظلت تنخفض على أساس سنوي في جميع شهور عام 2023.

ووصل إجمالي المبيعات للربع الأول من 2024 إلى حوالي مليوني طن بزيادة 14% تقريبا عن الربع نفسه من عام 2023، وذلك تماشيا مع المبيعات الفصلية الأقوى في سنغافورة أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم.