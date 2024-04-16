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أزمة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - istock)
أزمة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - istock)
الغاز الروسي

وزير: إيطاليا تتخلى عن الغاز الروسي وتتوجه نحو مصادر أخرى

أكد أن أمن الطاقة مضمون في إيطاليا

روما - تاس
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صرح وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو- فراتين، أن إيطاليا وجدت بديلاً لإمدادات الغاز من روسيا، ولكن بسبب عدم استقرار طرق النقل، فإنها تظل حذرة في تقييم أسعار الطاقة.

وقال بيتشيتو- فراتين خلال مؤتمر صحفي في رابطة الصحافة الأجنبية رداً على سؤال مماثل من تاس: "إيطاليا مستقلة عن الغاز الروسي، الذي تم استبداله من خلال المشتريات من موردين آخرين".

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وأكد الوزير أن أمن الطاقة مضمون في إيطاليا، وأضاف: "في أوروبا، هذه القضية أكثر تعقيداً".

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وأشار إلى وضع ميزان جديد للأسعار التي تقلبت بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

وأضاف بيتشيتو-فراتين: "نحن حذرون في تقدير الأسعار للمستقبل لأن ذلك يعتمد على النقل"، مذكراً بعدم الاستقرار في البحر الأحمر واحتمال تعطيل طرق النقل.

وقبل الأزمة الأوكرانية، كانت البلاد تلبي ما يقرب من 40% من احتياجات الغاز من روسيا، حيث كانت تتلقى ما يصل إلى 29 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.ولا يستخدم الغاز الطبيعي بنشاط في إيطاليا للتدفئة وحسب بل لتوليد الكهرباء أيضاً. والآن تحتل الجزائر المركز الأول بين مصدري "الوقود الأزرق" لإيطاليا، وقد أبرمت روما عدداً من الاتفاقيات مع الدول الإفريقية.

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