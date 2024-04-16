"العمانية للغاز المسال" توقع اتفاقية توريد مع "جيرا" اليابانية لمدة 10 أعوام

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وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركة جيرا اليابانية. تقتضي الاتفاقية توريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال لصالح شركة جيرا على مدار 10 أعوام بدءًا من عام 2025.

وسوف تسهم الاتفاقية في رفد التعاون القائم بين الشركتين، حيث تعد شركة جيرا أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان، كما تتطلع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية، إذ تعد اليابان أحد أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضيين .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال حمد بن محمد النعماني : إن اتفاقية البيع والشراء ستسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة جيرا اليابانية والتي تعد أحد أبرز رواد قطاع الطاقة في اليابان وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تسليط الضوء على الثقة التامة من قِبل شركة جيرا بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، كما تسهم في ضمان فرص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين من خلال تسهيل عمليات الوصول للأسواق الرئيسة.