"سوستيه جنرال" يتوقع ارتفاع سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل في الربع الثاني
توقع متوسط سعر برنت 86.8 دولار للبرميل ونايمكس 83.3 دولار في العام الجاري
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رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل إذ عدل "سيتي بنك -Citibank "توقعاته للأسعار على المدى القصير من 80 إلى 88 دولارا للبرميل.
وأضاف البنك أن أي تراجع في التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في نطاق يتراوح من نحو 70 إلى 80 دولارا للبرميل.
ورفع بنك "سوسيتيه جنرال - Societe Generale" توقعاته لسعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل في الربع الثاني 2024 ولخام نايمكس إلى 87.5 دولار للبرميل، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86.8 دولار للبرميل وأن يصل نايمكس إلى 83.3 دولار للبرميل في عام 2024.
و أشار بنك جي بي مورغان JP Morgan إلى أن توقعاته الأساسية للنفط تبقى عند 90 دولارا للبرميل، بخلاف الزيادة على المدى القصير بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
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