"سوناطراك" الجزائرية توقع اتفاقا مع "تيثيس أويل" السويدية

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قالت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز في بيان اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية مع شركة تيثيس أويل السويدية في مجال استكشاف وتطوير واستغلال المحروقات في منطقتي الحجيرة ll و الهياد ll.

كانت شركة "سوناطراك" الجزائرية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، وقعتا مذكرة تفاهم تجسد رغبة الطرفين في تعزيز شراكتهما وتوسيع مجالات تعاونهما، حسب ما أفاد به أمس الاثنين، بيان لمجمع سوناطراك.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه المذكرة "تنخرط في مسعى تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى تقييم وتطوير موارد الطاقة بمنطقة الشمال الشرقي لتيميمون، وذلك اعتمادا على منشآت المعالجة القائمة بالمنطقة".

كما تهدف هذه المذكرة - يضيف البيان- إلى "وضع أطر التعاون بين الطرفين بغرض إبرام عقد محروقات في رقعة الاهتمام المحدد، وذلك في ظل القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات"، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية.