"طاقة" الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على "ناتورجي"‭ ‬الإسبانية

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ذكرت صحيفة "سينكو دياس" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في السوق لم تكشف عنها أن شركة "طاقة" الإماراتية تجري محادثات مع "كريتريا" القابضة الإسبانية للاستحواذ على "ناتورجي" للطاقة.

وتملك مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي "إيه.دي.كيو" في أبوظبي، أكثر من 90% من شركة "طاقة".

وتمتلك "كريتريا"، المساهم الرئيسي في بنك "كايكسابنك"، حصة قدرها 26.7% في "ناتورجي".

ويملك صندوقا الاستثمار المباشر "جي.آي.بي وسي.في.سي" حصلة تبلغ حوالي 20% لكل منهما.

كانت "طاقة" و"جيرا" اليابانية أعلنتا نهاية الشهر الماضي عن تعاونهما لتطوير محطة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار في السعودية لصالح شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) تدخل حيز التشغيل في 2027.

وقالت "طاقة" في بيان حينها إن المحطة ستوفر نحو 475 ميغاوات من الكهرباء و452 طنا في الساعة من البخار الناتج عن حرق الغاز بتوربينات الدورة المركبة ذات التقنية العالية.