الاستيلاء على النفط في السفن المختطفة.. استراتيجية إيران لمواجهة العقوبات

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تمثل سفينة الحاويات "MSC Aries" التي استولت عليها إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، السفينة السادسة على الأقل التي اختطفتها إيران ووكلاؤها ردًا على الحرب بين إسرائيل وغزة.

قبل الاستيلاء على الناقلة في نهاية الأسبوع الماضي، كانت آخر سفينة اختطفتها إيران هي السفينة "سانت نيكولاس" في الأول من يناير/كانون الثاني. ووفقًا للقيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، فقد وصل العدد الإجمالي للسفن المحتجزة إلى خمس، بأكثر من 90 من أفراد الطاقم كرهائن. وقبل ذلك، اختطف الحوثيون سفينة "غالاكسي ليدر" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. التطور الأخير جعل خبراء الشحن والطاقة يستعدون لمستقبل يسود عليه حالة عدم اليقين.

وقال سمير مدني، المؤسس المشارك لموقع "Tankertrackers.com"، وهي خدمة مستقلة عبر الإنترنت تتعقب شحنات النفط الخام في العديد من النقاط الجغرافية والجيوسياسية المثيرة للاهتمام، إن "إيران ستظل في هذا الوضع على المدى الطويل".

وقد حددت إيران أن السفينة MSC Aries لها صلة بإسرائيل. تبلغ القدرة الاستيعابية لسفينة الحاويات 15 ألف حاوية مكافئة (حاويات تعادل عشرين قدمًا). واستأجرت شركة MSC السفينة، لكنها مملوكة لشركة زودياك ماريتايم التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

وقال مدني إنه لا يتوقع إطلاق سراح في أي وقت قريب أو حتى التفاوض فيما يتعلق بإطلاق سراح الطاقم والسفينة. "سيحتفظون بـ "MSC Aries" لفترة طويلة. إيران تحتجز بعض الناقلات منذ نحو عام، إن لم يكن أطول الآن".

ووفقاً لبيانات "تانكرتراكر"، قال مدني إن السفينة محتجزة في مضيق كوران، على مسافة ليست بعيدة عن ثلاث ناقلات أخرى اختطفتها إيران وهي: Advantage Sweet، وNiovi، وSt.

الحد من العقوبات

وبينما تدرس الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران ردًا على هجومها الأخير على إسرائيل، تستخدم إيران السفن المختطفة كوسيلة للحد من تداعيات العقوبات.

"لقد استولت إيران بالفعل على النفط الكويتي الذي كان على متن السفينة Advantage Sweet وتم تحميله على ناقلة النفط العملاقة Navarz". وقال مدني إن إيران اختارت القيام بذلك كوسيلة للتعويض عن العقوبات.

وبينما كانت سفينة "نيوفي" فارغة وقت الاستيلاء عليها، كانت سفينة "سانت نيكولاس" مليئة بمليون برميل من النفط العراقي.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الثلاثاء إن الحكومة قد تفعل المزيد لمنع قدرة إيران على تصدير النفط على الرغم من العقوبات الأميركية. وقد سمحت مشتريات الصين من النفط الإيراني في السنوات الأخيرة لإيران بالحفاظ على ميزان تجاري إيجابي.

أسعار النفط

ووفقا لوكالة معلومات الطاقة الأميركية، استوردت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، 11.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام في عام 2023، بزيادة 10% عما كانت عليه في عام 2022. واحتلت إيران المرتبة الثانية في صادرات النفط إلى الصين بعد روسيا. تشير البيانات الجمركية إلى أن الصين استوردت المزيد من النفط الخام بنسبة 54% (1.1 مليون برميل يوميًا) من ماليزيا في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وتواصل الأسواق تقييم مخاطر حدوث مزيد من التصعيد في التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران، مما قد يؤدي إلى اضطراب في مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 30% من النفط المنقول بحرًا في العالم، وفقًا لـ"جي بي مورغان".

من شأن الحصار الإيراني أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، لكن الخطر منخفض بالنظر إلى أن المضيق لم يُغلق أبدًا على الرغم من التهديدات العديدة التي وجهتها طهران للقيام بذلك على مدار العقود الأربعة الماضية، وفقًا لبنك "جي بي مورغان".

وقالت حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية وأبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "RBC"، في مقابلة مع "CNBC" الأميركية يوم الاثنين: "إنهم لا يستطيعون إغلاق مضيق هرمز، لكن يمكنهم إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للطاقة والسفن في المنطقة"، في إشارة إلى قدرات إيران.

وقال مدني: "رغم أنني لا أستطيع أن أتخيل أن إيران ترغب في ملء مراسيها بالسفن، فإنها تريد إبقاء المياه في حالة دائمة من الفوضى". ولكن مع الختام، قال: "إنهم سيطلقون النار على أقدامهم لأن أكبر عميل لهم هو الصين".

يقول آندي ليبو، رئيس شركة "Lipow Oil Associates"، إن إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى نطاق 120 إلى 130 دولارًا. "وهذا من شأنه أن يؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين والهند اللتين تشتريان كمية كبيرة من نفط الخليج العربي لتلبية معظم احتياجاتهما من الطاقة".

وقال ليبو أيضًا إن إيران قد تكون مترددة في إغلاق الممر المائي خوفًا من استعداء دول الخليج، الذين يعتمدون على أن يكون المضيق مفتوحًا لمعظم صادراتهم النفطية. وقال إن الخوف المباشر الأكبر في سوق النفط هو أن الهجوم الذي تشنه إيران على الأراضي الإسرائيلية سيؤدي إلى هجوم مضاد من جانب إسرائيل على إيران يلحق الضرر بمنشآت إنتاج وتصدير النفط.