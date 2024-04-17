الصين ترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الأربعاء
وفقا للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوم الثلاثاء الماضي، إن الصين سترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك وفقا للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.
وأضافت اللجنة في بيان أن أسعار البنزين والديزل سترتفع بمقدار 200 يوان (نحو 28.16 دولار أميركي) للطن، و195 يواناً للطن، على التوالي، وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية وفق وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.
وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وغيرها من شركات معالجة النفط الخام، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.
-
صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسطقال: "عوامل معاكسة" تظهر زيادة 15% في أسعار طاقة
-
تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته منذ نهاية 2021وصل إلى 3.2% خلال مارس اقتصاد
-
مطار دبي الدولي: نواجه اضطرابات كبيرة بسبب الطقس السيئقال: تم تأخير الرحلات الجوية أو تحويل مساراتها سياحة وسفر