"العمانية للغاز" و"شل" توقعان اتفاق توريد لمدة 10 سنوات

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وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، اليوم الأربعاء، اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة "شل للتجارة بالشرق الأوسط".

وتتعلق الاتفاقية بتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة شل بدءا من عام 2025 وتمتد لعشرة أعوام.

وأعلنت "العمانية للغاز"، الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لتوريد الغاز مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا (سيفي).

وقالت الشركة في منشور على منصة "إكس" إن الاتفاقية تهدف إلى "استدامة مكانة سلطنة عمان كمّورد معتمد للطاقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين، والذي يفتح آفاقاً جديدة للغاز العماني على خارطة الغاز العالمية".

ولم تذكر الشركة الكميات المستهدف توريدها للغاز أو قيمة الصفقة أو إطارها الزمني.

في أغسطس/ آب الماضي، وقعت الشركة اتفاقية البنود الملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا "سيفي" المسجلة في ألمانيا لتزويدها بنحو 400 ألف طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2026.

ومؤسسة "تأمين الطاقة لأوروبا" المعروفة اختصارا بـ"سيفي"، كانت تحمل سابقا اسم "غازبروم جيرمانيا"، وهي شبكة تشغيل وتسيطر بشكل غير مباشر على أكبر منشأة لتخزين الغاز في بلدة ريدن في شمال غربي ألمانيا.