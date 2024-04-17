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حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (موقع الشركة)
حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (موقع الشركة)
نفط

ارتفاع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6.32 مليون برميل يوميا في فبراير

ارتفع إنتاج المملكة إلى 9.01 مليون برميل يوميا

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي‬‬" اليوم الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في فبراير/شباط إلى 6.317 مليون برميل يوميا من 6.297 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.

وزاد إنتاج الرياض من النفط الخام 0.6% إلى 9.01 مليون برميل يوميا بينما تراجعت المخزونات بنحو 6.73 مليون برميل إلى 145.09 مليون.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، وفقا لـ "رويترز".

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وأظهرت البيانات أيضا أن استهلاك المصافي السعودية من النفط الخام ارتفع بواقع 250 ألف برميل يوميا إلى 2.675 مليون برميل يوميا، كما زاد حرق الخام المباشر بنحو 52 ألف برميل يوميا إلى 360 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط.

وارتفعت صادرات البلاد من المنتجات النفطية بواقع 147 ألف برميل يوميا إلى 1.39 مليون برميل يوميا.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا والبحر الأبيض المتوسط في مايو أيار.

واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، كما ضغط على بعض الدول للالتزام بالقرار.

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