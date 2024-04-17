"طاقة" الإماراتية تؤكد إجراء محادثات مع مساهمي "ناتورجي" الإسبانية بشأن استحواذ محتمل

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قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" اليوم الأربعاء إنها في محادثات مع أكبر 3 مساهمين في شركة الطاقة الإسبانية ناتورجي وهم مجموعة كريتريا وصندوقان للاستثمار المباشر بهدف التوصل لاتفاق استحواذ كامل محتمل على مجموعة الطاقة الإسبانية.

وتمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في بنك كايكسابنك، حصة قدرها 26.7% في ناتورجي. ويملك صندوقا الاستثمار المباشر جي.آي.بي وسي.في.سي حصلة تبلغ حوالي 20% لكل منهما.

وقالت طاقة إنها تجري محادثات مع صندوقي جي.آي.بي وسي.في.سي بشأن استحواذ محتمل على حصصهما، مضيفة أن سيتعين عليه لإتمام هذا الاستحواذ أن تقدم عرض استحواذ كاملا على الشركة بأكملها.

وأضافت أنها تجري أيضا محادثات مع كريتريا حول اتفاق شراكة محتمل. وقالت إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع كريتريا كايكسا أو سي.في.سي أو جي.آي.بي.

ويتطلب القانون الإسباني تقديم عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أكثر من 30% من أي شركة مساهمة عامة.

ويستلزم الحصول على موافقة الحكومة الإسبانية لإتمام الصفقة، لأن ناتورجي تعد لاعبا رئيسيا في نظام الطاقة في البلاد.

وناتورجي هي أكبر شركة غاز في البلاد وتقوم أيضا بتوسيع أعمالها في قطاع الطاقة المتجددة، إذ وصلت إلى نحو 6.5 غيغاوات من القدرة الإجمالية في نهاية العام الماضي. ولديها عقود غاز مع الجزائر، بالإضافة إلى عقد طويل الأجل لاستيراد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي كل عام.

وتحسنت العلاقات بين مدريد وأبوظبي قبل عامين عندما اتفقت الحكومتان على إقامة شراكة استراتيجية.

واستأنفت اللجنة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية المشرفة على أسواق المال اعتبارا من الساعة 11.30 بتوقيت غرينتش التداول على سهم ناتورجي بعد الوقف الذي قررته في وقت سابق من الجلسة.