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نفط إيران - (تعبيرية من آيستوك)
نفط إيران - (تعبيرية من آيستوك)
اقتصاد إيران

صحيفة: إيران تجني 35 مليار دولار من صادرات النفط بعد تسجيلها أعلى مستوى في 6 سنوات

طهران باعت 1.56 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الربع الأول من 2024

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس، أن إيران باتت تصدر النفط بأكثر من أي وقت مضى على مدى السنوات الست الفائتة مما منح اقتصادها 35 مليار دولار في الوقت الذي تبحث فيه دول غربية تشديد العقوبات عليها ردا على هجوم شنته على إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن طهران باعت 1.56 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كلها تقريبا إلى الصين وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2018 وفقا لشركة البيانات فورتيكسا.

وأضافت أن نجاح إيران في تصدير النفط يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع سعيهما لتعزيز الضغط على طهران في أعقاب الهجوم الذي شنته على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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وتستعد واشنطن والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على طهران وذلك لأسباب من بينها إثناء إسرائيل عن تصعيد الصراع مع طهران عبر الرد على الهجوم.

وقالت الصحيفة أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت هذا الأسبوع إن إيران تواصل بوضوح تصدير نفطها وإن هناك المزيد مما يجب فعله لكبح تلك التجارة.

وأضافت أن معظم مبيعات النفط الإيراني تقريبا منذ بداية العام ذهبت إلى الصين وفقا لشركة كيبلر التي تتبع ناقلات النفط في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن فرض عقوبات قوية على طهران سيؤدي إلى زعزعة استقرار سوق النفط وأيضا الإضرار بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

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