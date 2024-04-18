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نفط قطر للطاقة - (آيستوك)
نفط قطر - (آيستوك)
أسعار النفط

قطر تسعر خام الشاهين تحميل يونيو عند أعلى علاوة في 6 أشهر

وسط طلب قوي في آسيا ونقص الإمدادات من الخامات القريبة من الشرق الأوسط

سنغافورة – رويترز
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قالت مصادر بقطاع النفط، اليوم الخميس، إن شركة قطر للطاقة حددت سعر بيع خام الشاهين تحميل يونيو/حزيران للمشترين بعقود محددة المدة عند أعلى علاوة في ستة أشهر، وسط طلب قوي في آسيا ونقص الإمدادات من الخامات القريبة من الشرق الأوسط.

وزادت العلاوة لخام الشاهين للتحميل في يونيو/حزيران إلى 2.54 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وذلك مقابل 1.47 دولار للبرميل في الشهر السابق.

يأتي تحديد السعر بعد أن باعت قطر للطاقة شحنتين للتحميل في يونيو/حزيران إلى بتروناس ويونيبك بعلاوة 2.56 دولار و2.32 دولار للبرميل على التوالي في عطاء.

وبشكل منفصل، قالت المصادر إن قطر للطاقة باعت شحنة من الخام البحري للتحميل في يونيو/حزيران إلى شركة التكرير الصينية شينغهونغ للبتروكيماويات بسعر يتراوح بين 1.60 و1.70 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

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