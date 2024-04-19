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منصات نفط (iStock)
منصات نفط (iStock)
أسعار النفط

أسعار النفط تقفز 3% وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

ارتفعت العقود القياسية بأكثر من 3 دولارات قبل أن تتراجع

دبي - العربية.نت
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قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل اليوم الجمعة وسط تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران، مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلا.

وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو 3% إلى 89.74 دولار للبرميل. وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأكثر نشاطا 2.56 دولار أو 3.1% إلى 84.66 دولار للبرميل.

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ونقلت محطة إيه.بي.سي نيوز عن مسؤول أميركي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران، وفق وكالة رويترز.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية لكن السبب لم يعرف على الفور. وتوجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك موقع نطنز الذي يحتل المكانة الأبرز في البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت شبكة سي.إن.إن أنه تم تحويل عدة رحلات جوية فوق المجال الجوي الإيراني.

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